Пассажирский автобус ушел с трассы в Приморье

Сегодня, 13 сентября, в Уссурийске пассажирский автобус ушел с трассы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на mark2_che.
Транспортное происшествие произошло в поселке Тимирязевский.
По каким причинам автобус, двигавшийся по маршруту №103, сошел с дороги и оказался в кювете – неизвестно.
По предварительным данным, никто из пассажиров не пострадал.
В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются.
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