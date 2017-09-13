Пассажирский автобус ушел с трассы в Приморье

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются

Владивосток, среда, 13 сентября , РИА Vladnews.

Сегодня, 13 сентября, в Уссурийске пассажирский автобус ушел с трассы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на mark2_che.

Транспортное происшествие произошло в поселке Тимирязевский.

По каким причинам автобус, двигавшийся по маршруту №103, сошел с дороги и оказался в кювете – неизвестно.

По предварительным данным, никто из пассажиров не пострадал.

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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