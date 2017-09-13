Во Владивостоке открыли проезд по дороге Снеговая – Горностай

Минувшим вечером на дорожное покрытие была нанесена разметка

Владивосток, среда, 13 сентября , РИА Vladnews.

Вчера вечером, 12 сентября, подрядчики завершили ремонтные работы на участке дороги Снеговая – Горностай, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Движение автотранспорта было запущено после 20 часов.

Напомним, что в районе Дальхимпрома 20 июля начались ремонтные работы. Здесь был полностью демонтирован старый мостовой переход, установлены новые водопропускные трубы большого диаметра, сделаны и заасфальтированы пешеходные дорожки, смонтировано новое дорожное ограждение. Работы планировалось завершить к 10 ноября, но благодаря слаженной работе подрядчиков все работы удалось выполнить раньше.

Минувшим вечером на дорожное покрытие была нанесена разметка, после чего подрядная организация убрала заградительные блоки и открыла движение автотранспорта.