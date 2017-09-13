Тайфун «Талим» в ближайшие дни обрушится на юго-восток Китая

На своём пути он будет вызывать сильные ливни, сопровождавшиеся ураганным ветром

Владивосток, среда, 13 сентября , РИА Vladnews.

В северо-западной части Тихого океана смещается тайфун «Талим» (порядковый номер 18), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примпогоды. В

чера утром вихрь находился в районе с координатами 19,8° с. ш. и 132,5° в. д. Давление в его центре за последние сутки не изменилось и составляет 975 гПа, максимальный ветер вблизи центра 33 м/с, движется в северо-западном направлении со скоростью около 30 км/час. Пока тайфун смещается над морской акваторией и угрожает лишь судам, оказавшимся на его пути.

К 14 сентября этот вихрь подойдёт к острову Тайваню, а 15 сентября обрушит всю свою мощь на юго-восточное побережье Китая, в районе провинции Фуцзянь. На своём пути он будет вызывать сильные ливни, сопровождавшиеся ураганным ветром. На погоду Приморья тайфун «Талим» влияния не окажет.