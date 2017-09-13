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Общество

В рядах приморских дружинников наведут порядок

Будут созданы краевой и муниципальные штабы по координации деятельности ДНД
Фото: ЗС ПК Фото: ЗС ПК
Владивосток, среда, 13 сентября , РИА Vladnews.

На заседании комитета по региональной политике и законности Законодательного Собрания Приморского края депутаты рассмотрели в первом чтении поправки в закон «Об отдельных вопросах деятельности народных дружин на территории Приморского края», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевого парламента.

В целях взаимодействия народных дружин, которые работают в муниципалитетах региона, создается Приморский краевой штаб по координации деятельности этих дружин. Краевой штаб будет обеспечивать взаимодействие с государственными органами, в том числе с полицией, другими правоохранительными органами, органами местного самоуправления, общественными объединениями, средствами массовой информации и штабами ДНД в муниципальных образованиях края. Кроме того, краевой штаб будет разрабатывать предложения по совершенствованию правового регулирования деятельности народных дружин, а также по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

В состав краевого штаба войдут представители органов государственной власти Приморского края, а также правоохранительных органов и органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, народных дружин, общественных объединений, казачьих обществ.

Также в Приморье создаются муниципальные штабы ДНД. Они будут заниматься взаимодействием и координацией деятельности народных дружин в муниципальных образованиях края.

«Благодаря созданию краевого штаба мы сможем более предметно рассматривать вопросы деятельности народных дружин и оперативно реагировать на возникающие проблемы, - сказал депутат Александр Лось. – В муниципальных районах также будут созданы подобные штабы. Таким образом, будет максимально эффективно использоваться их взаимодействие. Мы сможем координировать работу народных дружин. В Приморском крае достаточно активно развивается движение народных дружин. И, как показывается практика, они приносят много пользы в обеспечении правопорядка».

Напомним, что сегодня в Приморье зарегистрировано около 100 народных дружин численностью свыше 1,5 тысяч человек. Народные дружинники участвуют в обеспечении общественного порядка на улицах и в общественных местах. Наиболее широко используется практика привлечения дружинников к участию в соблюдении правопорядка совместно с сотрудниками службы участковых уполномоченных полиции. Также дружинники участвуют в обеспечении общественного порядка совместно с патрульно-постовой службой полиции. В рамках профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения дружинники привлекаются для проведения разъяснительной работы с автомобилистами. Управление МВД России по Приморскому краю отмечает положительные примеры совместной деятельности в Дальнегорске, Фокино, Михайловском, Пожарском, Хорольском и Хасанском районах.

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