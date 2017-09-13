Константин Межонов поприветствовал участников выставки-ярмарки «Приморские продукты питания» во Владивостоке

Сегодня выставка-ярмарка будет работать до 18 часов

Владивосток, среда, 13 сентября , РИА Vladnews.

Вчера, 12 сентября, на центральной площади Владивостока развернулась 21-я ежегодная специализированная выставка-ярмарка «Приморские продукты питания», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. С открытием мероприятия участников и гостей ярмарки поздравил исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов.«Добрый день, дорогие жители и гости нашего города. Рад вас приветствовать в этот солнечный осенний день на главной площади Владивостока. Когда еще проводить такие выставки-ярмарки, как не осенью во время сбора урожая, – сказал Константин Межонов. – Владивосток не только самый красивый город России, он по праву считается одним из самых «вкусных» городов нашей страны. Сегодня совместно с администрацией Приморского края мы развернули выставку-ярмарку, где каждый сможет открыть для себя новые продукты питания».

В торжественной церемонии открытия выставки-ярмарки «Приморские продукты питания» приняли участие вице-губернатор Приморского края Денис Бочкарёв, исполняющий обязанности директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края Алексей Таран, исполняющий обязанности ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Приморском крае» Юрий Белкин.

В работе выставки участвуют сельскохозяйственные товаропроизводители, садоводы, крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства, предприятия рыбной, пищевой и перерабатывающей промышленности Приморского края, а также Дальнего Востока, Сибири и стран АТР.

На центральной площади разместились десятки ярких павильонов – фермеры и товаропроизводители подошли к их оформлению творчески и организовали интересные фотозоны. Здесь можно увидеть огромные пакеты молока, тюки сена, ростовые куклы и многое другое.Приобрести на выставке-ярмарке можно овощи, фрукты, ягоды, зелень, дикоросы, мед и продукты пчеловодства, мясную и молочную продукцию, кондитерские изделия. Также товаропроизводители предлагают продегустировать представленные продукты.

В рамках мероприятия состоялся парад караваев, проходят выставка-ярмарка народных помыслов «Кладовая земли приморской», мастер-классы, конкурс детского творчества «Земля в твоих ладошках», дальневосточный фестиваль народного творчества «На одно солнце глядим, да одно дело делаем!», на сцену выходят вокальные и хореографические коллективы.

Сегодня выставка-ярмарка «Приморские продукты питания» будет работать до 18 часов. Жителей и гостей Владивостока приглашают посетить выставку-ярмарку. Вход свободный.



