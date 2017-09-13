Во Владивостоке конфискован спортивный контрафакт

Нарушителям закона не удастся отшить более 63 тысяч пар обуви

Владивосток, среда, 13 сентября , РИА Vladnews.

В адрес российскогоООО через Первомайский таможенный пост Владивостокской таможни прибыли китайские товары – «детали обуви для взрослых – заготовки верха обуви» (63 395 пар), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

В результате таможенного досмотра было выявлено, что ввозимые товары маркированы с использованием изобразительного элемента в виде трех параллельных полос (одинаковых по ширине и равноудаленных друг от друга с наклоном в одну сторону (сторону носовой части)), сходным до степени смешения с товарным знаком известной спортивной фирмы. Единственное отличие заключалось в цветовом сочетании. Товарный знак зарегистрирован без указания цветовых сочетаний, следовательно, цвет полос не является значимым признаком.

В адрес представителя правообладателя известного товарного знака был направлен запрос о праве использования данным ООО товарного знака, а так же подтверждения контрафактности рассматриваемого товара. Представитель правообладателя подтвердил этот факт.

Согласно ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ, за нарушение исключительных прав данному ООО грозит штраф от 50 до 200 тысяч рублей с конфискацией товара.