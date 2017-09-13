Продолжительность жизни россиян побила исторический рекорд

Доля смертей среди младенцев при этом снизилась на 11,7 %

Владивосток, среда, 13 сентября , РИА Vladnews.

За первые семь месяцев 2017 года средняя продолжительность жизни россиян увеличилась на 0,63 года и достигла рекордных 72 с половиной лет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости. В Минздраве уточнили, что продолжительность жизни мужчин в России выросла до 67,5 года, а у женщин этот показатель составил 77,4 года.

Согласно базовому прогнозу Росстата, к 2020 году средняя продолжительность жизни россиян должна увеличиться до 73 лет. Смертность за первые семь месяцев 2017 года снизилась на 2,3 % и составила 12,7 человека на тысячу населения. Доля смертей среди младенцев при этом снизилась на 11,7 % — до 5,3 человека на тысячу родившихся живыми.

Глава Минздрава Вероника Скворцова уточнила, что в некоторых регионах этот показатель уже опустился ниже пяти человек на тысячу родившихся, что «соответствует лучшим мировым стандартам».