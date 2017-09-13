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Происшествия

Крупное валютное преступление раскрыто во Владивостоке

Бизнесмен перевел за рубеж более 100 тысяч долларов США
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 13 сентября , РИА Vladnews.

Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни раскрыли схему, по которой во Владивостоке организованная группа граждан осуществляла незаконный вывод валютных средств за границу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. В результате в Гонконг и Китай по поддельным документам было выведено более 100 тысяч долларов США.

По версии следствия, организаторы заранее подыскивали лиц, заинтересованных в выводе денежных средств в иностранной валюте за рубеж, а также исполнителей, готовых за вознаграждение проводить незаконные валютные операции.

Проверка выявленных фактов показала, что исполнитель, являясь директором владивостокской фирмы, осуществлял от имени фирмы заключение «липовых» контрактов с иностранными компаниями, подготовку поддельных инвойсов и других документов, необходимых для проведения валютных операций. Официально он предоставлял документы, связанные с проведением таких операций, содержащие заведомо недостоверные сведения о целях и назначениях переводов. В результате в Гонконг и КНР было совершено три денежных перевода по поддельным документам. По расчетам на дату совершения валютных переводов, на счета иностранных компаний было перечислено порядка 5 миллионов рублей.

Возбуждены и расследуются два дела по пункту «б» части 2 статьи 193.1 УК РФ. Фигурантам - четырем гражданам РФ - грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей каждому.

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