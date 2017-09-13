Больше благоустроенных территорий появится в приморской столице

Помимо дворовых территорий масштабный комплекс работ по благоустройству в этом году выполнен в сквере на Корабельной Набережной

Владивосток, среда, 13 сентября , РИА Vladnews.

В ближайшие пять лет во Владивостоке планируется увеличить количество благоустроенных территорий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Об этом вчера, 12 сентября, в ходе совещания по вопросу реализации программы «Формирование современной городской среды» сообщил исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов. Напомним, реализация первого этапа федерального проекта по формированию комфортной городской среды началась в этом году. По итогам общественных обсуждений в программу благоустройства во Владивостоке включены 14 дворовых территорий и три общественных пространства.

В совещании приняли участие первый заместитель главы администрации Владивостока Алексей Литвинов, заместители главы администрации Сергей Черкасов и Леонид Вильчинский, начальник управления содержания жилищного фонда администрации Владивостока Григорий Пейхвассер, и.о. директора департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Елена Пархоменко, сотрудники профильных управлений мэрии.

Как рассказал вице-мэр Сергей Черкасов, работы во Владивостоке в рамках общероссийского приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» ведутся в соответствии с графиком. Проект предусматривает комплекс мероприятий по создания современной среды для жизни – благоустройству как дворовых территорий, так и общественно значимых городских пространств. Часть дворовых площадок уже полностью благоустроена – на объектах демонтировано старое дорожное покрытие, установлены новые бордюры, уложен новый асфальт на проезжей части и тротуарах. На остальных дворовых территориях работы завершаются. При этом реализация федерального проекта, согласно его условиям, проходит с максимальным вовлечением горожан.

Помимо дворовых территорий масштабный комплекс работ по благоустройству в этом году выполнен в сквере на Корабельной Набережной. Здесь уложена прочная гранитная плитка, организован красивый сад в восточном стиле, установлена новая система освещения. Теперь это одно из излюбленных мест отдыха у горожан.

На остальных объектах – в районе ландшафтно-парковой зоны ДВФУ на острове Русский, на ул. Набережной от ул. Светланской до пер. Красноармейского – работы также ведутся по графику.

По словам заместителя начальника управления градостроительства и архитектуры администрации Владивостока Пётра Карпова, сейчас в городе проходит инвентаризации дворовых и общественных пространств. Такая работа идет в рамках разработки администрацией приморской столицы муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2018-2022 годы. Проект разрабатывается в соответствии с требованием приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и предусматривает мероприятия по благоустройству и созданию достойных и комфортных условий жизни для граждан.

Председатель градостроительного совета при администрации Владивостока Анатолий Мельник отметил, что к созданию комфортной городской среды на всех этапах реализации проектов должны привлекаться не только представители общественности, но и профессионалы – представители архитектурного сообщества, дизайнеры, строители. В целях создания комфортного и красивого города, улучшения качества городской среды, сохранения объектов культурного наследия, решения вопросов благоустройства специалисты администрации Владивостока, а также московского конструкторского бюро «Стрелка» совместно с общественной комиссией планирует вести целенаправленную работу по подготовке концептуальных и проектных предложений.

Так, готовятся предложения по реконструкции и благоустройству сквера Матросского клуба на улице Светланской, «Берега здоровья» (прибрежная территория вдоль Амурского залива), предполагается формирование пространства в сквере Адмирала Невельского, рассматриваются предложения по реконструкции городских скверов и других наиболее посещаемых территорий общего пользования.

«Планируем также продолжать благоустройство дворовых территорий, это остается важной частью нашей работы, – отметил Константин Межонов. – Отремонтированные дворы будут служить горожанам местами отдыха долгие годы».

В завершение совещания исполняющий обязанности главы города Константин Межонов дал поручение участникам совещания держать на контроле промежуточные этапы и качество исполнения приоритетного проекта.

С материалами о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» можно ознакомиться в специальном тематическом разделе на сайте администрации «Современная городская среда».