Как изменился уровень воды в реках после прошедших дождей в Приморье?

В ближайшие трое суток на реках края ожидаются колебания

Владивосток, среда, 13 сентября , РИА Vladnews.

В начале недели Погоду в Приморье определяли фронтальные разделы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примгидрмоета. В минувшие сутки в крае прошли дожди, местами сильные, в отдельных районах с грозой.

В связи с длительным засушливым периодом прошедшие дожди не оказали существенного влияния на уровенный режим рек. Вчера, 12 сентября, на реках края наблюдаются колебания уровней воды до 8 см/сутки. Реки в берегах. Опасных гидрологических явлений не наблюдается.

В ближайшие трое суток на реках края ожидаются колебания уровней воды до 10-30 см. Выхода рек из берегов, опасных гидрологических явлений не ожидается.