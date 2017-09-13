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Общество

Как изменился уровень воды в реках после прошедших дождей в Приморье?

В ближайшие трое суток на реках края ожидаются колебания
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 13 сентября , РИА Vladnews.

В начале недели Погоду в Приморье определяли фронтальные разделы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примгидрмоета. В минувшие сутки в крае прошли дожди, местами сильные, в отдельных районах с грозой.

В связи с длительным засушливым периодом прошедшие дожди не оказали существенного влияния на уровенный режим рек. Вчера, 12 сентября, на реках края наблюдаются колебания уровней воды до 8 см/сутки. Реки в берегах. Опасных гидрологических явлений не наблюдается.

В ближайшие трое суток на реках края ожидаются колебания уровней воды до 10-30 см. Выхода рек из берегов, опасных гидрологических явлений не ожидается.

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