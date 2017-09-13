Погода в Приморье сегодня потенциально опасна

Сегодня, 13 сентября, погоду в Приморье оценивают как потенциально опасную, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Гидрометцентр РФ. В крае ожидаются сильные ветра.
Желтый уровень опасности также присвоен арктическому побережью Республики Саха, Амурской области, континентальным районам Магаданской области, ЕАО и Чукотскому АО.
Оранжевый уровень опасности присвоен югу Камчатского края, северу и югу Хабаровского края, побережью Охотского моря.
Ранее агентство сообщало, что во Владивостоке сегодня без осадков, +20°С