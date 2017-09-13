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Владивосток войдет в экорейтинг российских городов

Минприроды опубликует документ до конца года
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 13 сентября , РИА Vladnews.

Владивосток и еще 84 крупных российских города будут оценены с точки зрения экологического управления Министерством природы России и Общероссийским народным фронтом совместно с компанией Эрнст энд Янг при участии аналитического центра «Эксперт», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора.

Рейтинг будет составлен на основе данных, представленных муниципалитетами. Документ будет опубликован до конца этого года.

«Документ покажет степень эффективности экологического управления в крупных населенных пунктах страны, он также должен стать ответом на ожидания россиян от проведения Года экологии, которые фиксировались в начале года по итогам социологического опроса ВЦИОМ», - сказал глава Минприроды Сергей Донской. Министр направил соответствующие телеграммы в адрес глав субъектов РФ.

Напомним, экологический рейтинг российских городов формируется ежегодно с 2013 г. Его цель – оценить достаточность усилий муниципальных властей по обеспечению благоприятной окружающей среды и высокого качества жизни для россиян. Первый рейтинг рассчитывался по 82 городам и был опубликован в июне 2013 года.

Структура рейтинга, как и в предыдущие годы, сформирована из 7 ключевых категорий: воздушная среда, транспорт, энергопотребление, водопользование, обращение с отходами, биотическая среда (растительный и животный мир), управление воздействием на окружающую среду.

74% современных россиян являются горожанами.

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