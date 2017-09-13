В Приморье перед судом предстанет лжетеррорист

Злоумышленник потребовал передать 1,5 млн рублей под угрозой осуществить взрыв

Владивосток, среда, 13 сентября , РИА Vladnews.

Житель Хорольского района обвиняется в заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

По версии предварительного расследования, преступление совершено в августе 2017 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства, фигурант позвонил в отделение скорой медицинской помощи КГБУЗ «Хорольская центральная районная больница» и сообщил о захвате им заложников.

При этом он потребовал передать 1,5 млн рублей под угрозой осуществить взрыв, если его условия не будут выполнены.

В ходе проверки выяснилось, что сообщение является ложным, сведения о готовящемся взрыве не подтвердились, лжетеррорист установлен.

Во время допроса злоумышленник объяснил мотив своего поступка влиянием алкоголя.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.