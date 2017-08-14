Небольшой дождь ожидается в Приморье в понедельник, 14 августа

​Во Владивостоке переменная облачность, без осадков

Владивосток, понедельник, 14 августа , РИА Vladnews.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +24...+26 °C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +21...+23°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков . Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +20...+22 °C. Температура воды в Амурском заливе +21 °C.

Погода во Владивостоке за многолетний ряд наблюдений (1917–2015 гг.) 14 августа была тёплой. Максимальная температура воздуха +30,8 °С регистрировалась в 1921 году. Минимальная температура воздуха +13,8 °С отмечалась в 1966 году. За весь период наблюдений дождь наблюдался в 61, туман — в 46 случаях, гроза — в 2004, 2009 годах. Самое большое количество осадков за сутки (61 мм) выпало в 1963 году. Максимальная скорость ветра (при порывах 24 м/с) регистрировалась в 1970, 1978 годах.