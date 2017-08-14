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Политика и экономика

В США впервые с 2009 года снизилось число зарубежных туристов

Расходы посетивших страну туристов упали на 1%
Фото: czech-rurepublic-gb.ru Фото: czech-rurepublic-gb.ru
Владивосток, понедельник, 14 августа , РИА Vladnews.

По данным Министерства торговли США, путешественники также стали меньше тратить во время поездок по стране, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Life.ru.

Число путешественников, приезжающих в США из-за рубежа, снизилось впервые с 2009 года. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Министерство торговли США.

Отмечается, что в 2016 году Соединенные Штаты посетили 75,6 млн человек, что на 2% меньше, чем в 2015 году. Расходы посетивших страну туристов упали на 1% — до 244,7 млрд долларов.

Однако, по данным министерства, предварительные данные 2017 года показывают рост числа туристов.

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