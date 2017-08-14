Эксперты обнародовали рейтинг самых неугоняемых авто в России

Специалисты провели масштабное исследование

Владивосток, понедельник, 14 августа , РИА Vladnews.

Эксперты онлайн-портала "За рулем" организовали масштабное исследование и составили рейтинг наиболее неугоняемых авто на просторах России. Создавался перечень посредством расчета коэффициента "востребованности" модели среди воров в сегменте часто реализовываемых на рынке транспортных средств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

Авторы статьи поделили суммарное количество угонов вышеупомянутых авто на каждую тысячу машин, проданных в пределах 2016 года. Оказалось, что наименее часто жертвой воров становится Lada Vesta, чей показатель достиг отметки в 0,1 на тысячу приобретенных экземпляров. Второй в перечне стоит Skoda Rapid с результатом 0,7. Тройку лидеров закрывает Volkswagen Polo, чей показатель имеет составляет 2,6 угонов на тысячу единиц. В первой пятерке, по оценкам экспертов, оказались также "УАЗ Патриот" и Lada Largus.

Относительно редко жертвами угонщиков становятся такие модели, как Chevrolet Niva, Skoda Octavia, Lada Kalina, а еще Nissan Qashqai и, кроме того, Lada Granta. Также неплохие результаты у Renault Sandero и Duster, а еще Nissan X-Trail.