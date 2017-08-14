Среди российских регионов определился лидер по урожаю зерна

В текущем году Краснодарский край собрал 10,364 миллиона тонн зерна

Владивосток, понедельник, 14 августа , РИА Vladnews.

Кубань стала лидером среди российских регионов по урожайности зерновых, побив даже свой собственный прошлогодний рекорд, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Кубань 24». Лидерство регион вырвал, несмотря даже на уменьшение посевных площадей на 50 тысяч га.

В текущем году Краснодарский край собрал 10,364 миллиона тонн зерна. Данные за 2016 год говорят, что в прошлом году было собрано на 212 тысяч тонн меньше. Урожайность, таким образом, достигла 63,3 ц/га.

В настоящий момент Кубань считается самым урожайным регионом России, если говорить о зерновых культурах. Ростовская область не смогла приблизиться к рекорду, хотя ее площадь сева почти в два раза больше. Сообщается, что 85% собранной в краю пшеницы обладают очень высокими хлебопекарными свойствами.