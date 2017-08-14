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Красота и Здоровье

Турция разъяснила ситуацию с вирусом Коксаки

В июле в клиники Антальи с различными симптомами обратились 348 человек
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 14 августа , РИА Vladnews.

Роспотребнадзор получил разъяснение турецкой стороны в связи с распространением энтеровирусной инфекции, которую также называют вирусом Коксаки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Российскую газету. 

Сообщается, что министерство здравоохранения Турции дало пояснения по эпидемиологической ситуации в провинции Анталья. По данным турецкой стороны, в июле в клиники Антальи с различными симптомами обратились 348 человек. Минздрав Турции поясняет, что с представителями, администрациями отелей проведены оперативные переговоры и даны указания для принятия мер по улучшению санитарно-эпидемиологических условий, ведения мониторинга обращений туристов.

Турецкая сторона обещает провести тщательную дезинфекцию мест общего пользования, в первую очередь, - бассейнов.

Турция приглашает российскую сторону посетить в ближайшее время популярные курорты для того, чтобы убедиться, что об объявлении чрезвычайной ситуации речи быть не может.

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