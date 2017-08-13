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Общество

Российский космонавт побывал в будущем

Впервые о таком феномене, как путешествие во времени заговорил Альбер Эйнштейн
Фото: smoltur.ru Фото: smoltur.ru
Владивосток, воскресенье, 13 августа , РИА Vladnews.

Российские ученые заявили, что путешествия во времени – это реальность. Так, они утверждают, что российскому космонавту удалось переместиться в будущее, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Следует уточнить, что речь идет о Сергее Крикалеве, который в 2005 году установил рекорд по общему числу часов, проведенных в космосе (803 дня, 9 часов и 39 минут). При этом скорость его космического корабля составляла 7,66 км/сек.

В результате явления релятивистского замедления по прибытии на Землю Крикалев перенесся в будущее на 0,02 секунды.

Напомним, что впервые о таком феномене, как путешествие во времени заговорил Альбер Эйнштейн, который был уверен, что тело, движущееся со скоростью 300 млн м/сек, ощущает время медленнее. То есть таким образом объект переносится в будущее.

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