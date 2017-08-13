Жители сразу трех стран увидели в небе один и тот же НЛО

В появлении НЛО разбираются специалисты

Владивосток, воскресенье, 13 августа , РИА Vladnews.

Жители трех стран увидели одновременно НЛО, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Видео загадочного объекта выкладывают в Сеть граждане США, Канады и Иордании.



И сейчас уфологи пытаются разобраться, что стало причиной появления пришельцев в одно и то же время в разных уголках нашей планеты.



Эксперты уже изучили видео, которое было выложено в Сети жителями разных стран. На видео запечатлен НЛО необычной формы. Он светится, а его траектория полета указывает на то, что это не обычный беспилотник, как предположили некоторые из пользователей, просмотревшие видео.



Очевидцы рассказывают, что рассмотреть точную форму загадочного объекта им не удалось. Этому помешало не только то, что его корпус подсвечивался яркими огнями, но и то, что он постоянно двигался.







По поводу объектов, попавших на видео, уже разгорелись жаркие дебаты. Многие из пользователей уверены, что на видео могут быть беспилотники, либо даже детские летающие игрушки. Не исключают они и того, что в объектив видеокамер попал метеорологический зонд, от которого отражались солнечные лучи, создавая эффект свечения.



Но уфологи уверены, что на видео корабли пришельцев. Сейчас они пытаются выяснить, что стало причиной пролета НЛО в одно и то же время сразу над тремя странами.