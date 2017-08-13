Автомобиль улетел в кювет на трассе в Приморье 17:02, 13 августа Автомобиль улетел в кювет на трассе в Приморье
Очередной циклон может ударить по Приморью 14:42, 13 августа Очередной циклон может ударить по Приморью
Мясную нарезку с плесенью обнаружили покупатели в одном из супермаркетов Владивостока 14:07, 13 августа Мясную нарезку с плесенью обнаружили покупатели в одном из супермаркетов Владивостока
Новостная лента
Август, 13 воскресенье
20:18
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
20:18
Дневник девушки: О старости Эксклюзив
19:06
Ученые выяснили, какое место в офисе поспособствует повышению
18:09
Более 3 млн жителей КНДР попросились в армию
17:33
В Приморье более чем на 20 % выросло производство стройматериалов
17:02
Автомобиль улетел в кювет на трассе в Приморье
16:21
На Тихоокеанском флоте почтили память экипажа подлодки «Курск»
15:45
В Приморье полностью восстановлено электроснабжение
15:18
Женщины воспринимают татуированных мужчин более здоровыми, - ученые
14:42
Очередной циклон может ударить по Приморью
14:07
Мясную нарезку с плесенью обнаружили покупатели в одном из супермаркетов Владивостока
13:33
Приморцы, пострадавшие от паводка, получают первые выплаты
13:02
Студентка из Владивостока получила награду от президента России
12:38
Пропавший во Владивостоке пенсионер найден живым
12:09
«Адмирал» в сухую обыграл «Барыс»
11:35
«Естественная» сушка вредит волосам больше, чем фен, - ученые
11:02
Лобовое столкновение произошло на трассе в Приморье
10:38
Пляжный отдых владивостокцев завершился многочасовой пробкой Видео
10:04
Неизвестные ограбили приморца на железнодорожном вокзале
09:35
Во Владивостоке отпраздновали юбилей моста на Русский остров Фото
09:15
Пять авиарейсов прибывают в Приморье с опозданием
09:00
Во Владивостоке сегодня облачно, +22 °C
08:02
Из-за прокладки Примводоканалом коллектора перекрыто движение транспорта на участке улицы Калинина Фото
06:08
В аэропорту Пекина из-за ливней отменили больше тысячи рейсов
04:16
Доплата к пенсии за детей, рожденных до 1990 года
02:04
Лунный календарь на август 2017 года: фазы луны, благоприятные дни
00:01
Автостат: Российский авторынок в июле вернулся в пятерку европейских лидеров
Август, 12 суббота
22:49
Более 500 россиян на курортах пожаловались на ухудшение самочувствия
21:32
Звездопад Персеид 12 августа 2017 достигнет пика
20:07
Спиннеры опасны для здоровья - врачи
19:15
Ребенок, танцующий на подоконнике, напугал владивостокцев Видео
18:27
Поездка на капоте закончилась штрафом во Владивостоке
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4180 (119) от 11 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
У Золотого моста – первый юбилей
«Рокада» – дорога в боевое прошлое
Адмирала и основателя дзюдо свяжет благоустроенный сквер
На коммунальных должников напустили коллекторов
Спасатели восстанавливают, комиссии подсчитывают
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Красота и Здоровье

Ученые выяснили, какое место в офисе поспособствует повышению

Специалисты провели масштабное исследование
Фото: dzerjinsk.ru Фото: dzerjinsk.ru
Владивосток, воскресенье, 13 августа , РИА Vladnews.

Американские ученые рассказали, на каком рабочем месте стоит сидеть, чтобы скорее получить повышение на работе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VistaNews.

Специалисты провели исследование, участниками которого стали более двух тысяч сотрудников успешных технологических компаний. Результат показал, что рабочее место в офисе влияет на производительность сотрудников. 

Так, чем ближе человек находится к представителям руководства, топ-менеджеров или начальников, тем лучше он проявляет себя в работе. Сотрудники постоянно учатся чему-то новому у своих наставников, просят у них консультации. 

В обратном же случае, когда человек находится на рабочем месте около ленивого работающего, то продуктивность его работы резко снижается. Человеку становится лень прикладывать лишние усилия для достижения рабочих целей. Однако, отмечают ученые, что такой эффект имеет временное состояние. Если активных работников и ленивых снова рассадить по своим местам, то они продолжат работу в обычном для них темпе.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Женщины воспринимают татуированных мужчин более здоровыми, - ученые
15:18, 13 августа 2017 Женщины воспринимают татуированных мужчин более здоровыми, - ученые

Специалисты провели исследование

«Естественная» сушка вредит волосам больше, чем фен, - ученые
11:35, 13 августа 2017 «Естественная» сушка вредит волосам больше, чем фен, - ученые

Специалисты дали рекомендации, как правильно высушить свою шевелюру

Лунный календарь на август 2017 года: фазы луны, благоприятные дни
02:04, 13 августа 2017 Лунный календарь на август 2017 года: фазы луны, благоприятные дни

​Наша жизнь тесно связана с тем, что происходит в природе

Более 500 россиян на курортах пожаловались на ухудшение самочувствия
22:49, 12 августа 2017 Более 500 россиян на курортах пожаловались на ухудшение самочувствия

Вирус Коксаки представляет собой РНК-содержащий вирус

Спиннеры опасны для здоровья - врачи
20:07, 12 августа 2017 Спиннеры опасны для здоровья - врачи

Еще в июле Роспотребнадзор анонсировал проведение исследования на предмет безопасности "игрушки"

Дневник девушки: О старости
16:28, 11 августа 2017 Дневник девушки: О старости

Мама троих детей Жанна Ивашкина из Владивостока рассказывает о своих родителях

Семь жителей Находки с опасным заболеванием распространяли заразу по городу
12:05, 11 августа 2017 Семь жителей Находки с опасным заболеванием распространяли заразу по городу

На помощь медикам пришла прокуратура