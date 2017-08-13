Ученые выяснили, какое место в офисе поспособствует повышению

Специалисты провели масштабное исследование

Владивосток, воскресенье, 13 августа , РИА Vladnews.

Американские ученые рассказали, на каком рабочем месте стоит сидеть, чтобы скорее получить повышение на работе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VistaNews.

Специалисты провели исследование, участниками которого стали более двух тысяч сотрудников успешных технологических компаний. Результат показал, что рабочее место в офисе влияет на производительность сотрудников.

Так, чем ближе человек находится к представителям руководства, топ-менеджеров или начальников, тем лучше он проявляет себя в работе. Сотрудники постоянно учатся чему-то новому у своих наставников, просят у них консультации.

В обратном же случае, когда человек находится на рабочем месте около ленивого работающего, то продуктивность его работы резко снижается. Человеку становится лень прикладывать лишние усилия для достижения рабочих целей. Однако, отмечают ученые, что такой эффект имеет временное состояние. Если активных работников и ленивых снова рассадить по своим местам, то они продолжат работу в обычном для них темпе.