Более 3 млн жителей КНДР попросились в армию

9 августа, около 100 тысяч северокорейцев пришли на митинг в Пхеньяне

Владивосток, воскресенье, 13 августа , РИА Vladnews.

Почти 3,5 миллионов граждан КНДР попросились в ряды армии, чтобы противостоять США, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Среди тех, кто изъявил желание вести борьбу с США - студенты, рабочие и военные в отставке. К такому решению они пришли после того как Совет Безопасности ООН ввел новые санкций против КНДР.

Как известно, санкции запрещают импорт из страны свинца, угля, железа и железной руды, а также морепродуктов. Кроме того, заморожены счета Банка внешней торговли Северной Кореи. Также санкции введены в отношении лиц, связанных с ракетной программой Пхеньяна.

Власти Северной Кореи в ответ на это осудили решение Совбеза ООН и пообещали принять меры в случае продолжения враждебной политики Вашингтона.

Известно, что 9 августа, около 100 тысяч северокорейцев пришли на митинг в Пхеньяне, чтобы поддержать правительство своей страны.