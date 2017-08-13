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Общество

В Приморье более чем на 20 % выросло производство стройматериалов

В этом году в крае начали работу 5 новых предприятий
Фото: администрация Приморского края Фото: администрация Приморского края
Владивосток, воскресенье, 13 августа , РИА Vladnews.

С начала года в Приморском крае произведено стройматериалов на 5,2 миллиарда рублей. Это на 20,6% выше, чем в соответствующий период прошлого года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Объем выпуска основных строительных материалов составил: цемент – 770 тысяч тонн, бетон – 209 тысяч тонн, блоки и прочие сборные строительные изделия – 38 тысяч м.кв.

Прирост производства произошел в том числе и за счет создания в регионе новых предприятий. В этом году в крае начали работу 5 новых предприятий по производству строительных материалов и конструкций. На них производятся стеклопластиковая арматура и кладочная сетка, полифасадпрочные бетонные плиты, декоративные стеновые плиты и ламинат, оборудование для очистки сточных вод, пластиковые окна. Объемы производства рассчитаны не только на приморский рынок, но и на соседние регионы.

Кроме того, продолжается работа по созданию центра производства стройматериалов в ТОР «Надеждинская» и «Большой Камень»: в Корпорацию развития Дальнего Востока поданы заявки от 18 организаций, планирующих производство строительных материалов, изделий и конструкций. 

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