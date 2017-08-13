На Тихоокеанском флоте почтили память экипажа подлодки «Курск»

Трагедия произошла в 2000 году

Владивосток, воскресенье, 13 августа , РИА Vladnews.

На Тихоокеанском флоте почтили память военных моряков, погибших на атомной подводной лодке «Курск».



Сегодня на кораблях Камчатского объединения подводных лодок были приспущены Андреевские флаги, а над бухтой пронеслись тревожные звуки корабельных сирен.



Также память погибших почтили и в Тихоокеанском высшем военно-морском училище имени адмирала Макарова. К мемориалу «Выпускникам училища» и к памятным доскам были возложены цветы и венки.



Памятная литургия прошла в Свято-Никольском кафедральном соборе.



Следует напомнить, что 17 лет назад 12 августа 2000 года в Баренцевом море во время учений затонула атомная подлодка «Курск». Весь ее экипаж - 118 человек - погибли. Имена погибших были увековечены в Николо-Богоявленском соборе Санкт-Петербурга.