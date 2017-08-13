В Приморье полностью восстановлено электроснабжение

В Приморье завершены работы по восстановлению электроснабжения во всех населенных пунктах, пострадавших от ливневых дождей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.
В субботу к электричеству были подключены еще шесть частных жилых домов в селе Занадворовка Хасанского района. Отметим, что подача электроснабжения осуществляется по временной схеме.
В настоящий момент подача электричества в регионе полностью восстановлена.
Напомним, в Приморье из-за ливневых дождей, прошедших в южных районах края 7 и 8 августа, пострадали Пограничный, Надеждинский, Октябрьский, Хасанский, Михайловский, Ханкайский районы и Уссурийский городской округ.