В Приморье полностью восстановлено электроснабжение

Ликвидация последствий после ливневых дождей продолжается

Владивосток, воскресенье, 13 августа , РИА Vladnews.

В Приморье завершены работы по восстановлению электроснабжения во всех населенных пунктах, пострадавших от ливневых дождей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

В субботу к электричеству были подключены еще шесть частных жилых домов в селе Занадворовка Хасанского района. Отметим, что подача электроснабжения осуществляется по временной схеме.

В настоящий момент подача электричества в регионе полностью восстановлена.

Напомним, в Приморье из-за ливневых дождей, прошедших в южных районах края 7 и 8 августа, пострадали Пограничный, Надеждинский, Октябрьский, Хасанский, Михайловский, Ханкайский районы и Уссурийский городской округ.