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Красота и Здоровье

Женщины воспринимают татуированных мужчин более здоровыми, - ученые

Специалисты провели исследование
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 13 августа , РИА Vladnews.

Польские ученые выяснили, что татуированные мужчины воспринимаются женщинами более здоровыми, сообщает РИА VladNews со ссылкой Psychology Today.

Эволюционные биологи предполагают, что татуировки является способом показать жесткость характера. В доиндустриальном обществе нанесение рисунков на кожу было в разы болезненнее и опаснее, поэтому их обладатели считались более “грозными”.

Ученые провели исследование с участием нескольких сотен человек с целью выяснить, как рисунки на теле воспринимаются респондентами. Им продемонстрировали фотографии татуированных мужчин и попросили определить, какие чувства они вызывают.

Участвовавшие в исследовании женщины отметили, что мужчины с тату выглядели здоровее и агрессивнее. А вот более или менее привлекательными рисунки на теле не сделала никого. Более того - татуированные люди воспринимались как менее готовые к серьезным отношениям и семье, поскольку ассоциировались с импульсивностью и риском.

Исследователи пришли к выводу, что татуировки могут иметь двойную функцию: влияют на предпочтения женщин, но также, вероятно, будут важны в соревнованиях между мужчинами.

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