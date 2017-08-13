Очередной циклон может ударить по Приморью

Погода испортится в середине недели

Владивосток, воскресенье, 13 августа , РИА Vladnews.

В начале рабочей недели изменения в погоде не ожидается, дожди на территории края маловероятны, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Температура воздуха ночью ожидается +14…+20 °С, в горных районах +8…+13 °С, дневная температура +24…+30 °С, на побережье +18…+24 °С.

Во Владивостоке переменная облачность. Температура воздуха ночью +18…+21 °С, днем +21…+24 °С.

Однако вероятность ухудшения погоды в середине недели все-таки есть. Не исключено, что Приморье вновь накроют дожди, интенсивность которых будет зависить от циклона, образовавшегося над Желтым морем.

Если вихрь пройдет вблизи побережья Приморского края, то в южной половине края пройдут сильные дожди. В том случае, если более активным будет охотоморский антициклон и преградит циклону путь к побережью Приморья, то циклон пройдет над центральной частью моря и интенсивность дождей будет меньше.