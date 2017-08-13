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Мясную нарезку с плесенью обнаружили покупатели в одном из супермаркетов Владивостока

Сотрудники торговой точки принесли свои извинения
Фото: irecommend_vdk Фото: irecommend_vdk
Владивосток, воскресенье, 13 августа , РИА Vladnews.

Жительница Владивостока обнаружила на полке известного гипермаркета мясную нарезку с «сюрпризом», сообщает РИА VladNews со ссылкой на irecommend_vdk.

Товар с плесенью находился на прилавке и был доступен для покупки.

- Если приглядеться, то можно увидеть несколько дат изготовлений. Самое смешное, когда обратились к администратору зала, она сказала: "Наверное, упало на пол", - рассказала девушка.

Однако в свою очередь администратор рассказала, что данный инцидент произошел по вине продавца, который поместил нарезку не в тот холодильник, где температура не подходит для хранения продукта.

- Срок годности данного товара оканчивается в октябре 2017. Последний раз на внешний вид продукцию проверяли 30.07 при инвентаризации и 05.08. По утверждению продавца следов плесени не было. Возможно, была нарушена упаковка, что привело к ее появлению. После обнаружения ошибки вся аналогичная продукция была проверена на предмет сроков, корректности информации на этикетке и внешнего вида. В связи с выявленной ошибкой специалист и руководитель отдела будут привлечены к ответственности. Со стороны руководства будет усилен контроль. Приносим извинения, - написали сотрудники магазина.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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