Приморцы, пострадавшие от паводка, получают первые выплаты

Региональные комиссии продолжают работать в пострадавших районах

Владивосток, воскресенье, 13 августа , РИА Vladnews.

В Приморье продолжается работа по оказанию материальной помощи пострадавшим от стихии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края. Первые выплаты жители подтопленных районов получили уже в субботу, 12 августа.

Отметим, что в настоящий момент муниципальными комиссиями по оценке ущерба поданы списки на 339 выплат, 167 из них – на компенсацию вреда, нанесенного жилым домам, остальные – за потерянный урожай. Уже подписано постановление на 152 выплаты из краевого бюджета на общую сумму более 2,6 миллионов рублей. Работа территориальных комиссий и департамента по формированию и обработке списков пострадавших продолжится, в том числе, в течение выходных дней.

Напомним, что на получение помощи могут рассчитывать граждане, потерявшие имущество первой необходимости, и пострадавшие, чье жизнеобеспечение в связи с ЧС было нарушено. Размер выплаты может составить 10, 50 и 100 тысяч рублей в зависимости установленного ущерба.

Также в пострадавшие районы продолжается поставка в районы гуманитарной помощи, в минувшую пятницу питьевая вода и продуктовые наборы были доставлены в села Занадворовка, Филиповка, Барабаш Хасанского района. Социальные автобусы, осуществляющие сбор продуктов, воды, памперсов и других предметов первой необходимости для пострадавших, ежедневно стоят возле гипермаркетов во Владивостоке. Поучаствовать в акции может каждый.

Как ранее сообщало агентство, по 10 тысяч рублей получат граждане, утратившие урожай на придомовом земельном участке. Такая же сумма полагается в связи с утратой урожая в личном подсобном хозяйстве, расположенном на территориях муниципальных образований, попавших в зону ЧС. За урожай, погибший в саду, на огороде, а также на дачном участке, предоставленном гражданину без права возведения жилого дома, пострадавшие также получат 10 тысяч рублей.