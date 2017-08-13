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Общество

Студентка из Владивостока получила награду от президента России

Награды были удостоены шесть добровольцев со всей страны
Фото: администрация Приморского края Фото: администрация Приморского края
Владивосток, воскресенье, 13 августа , РИА Vladnews.

Студентка ВГУЭСА Наталья Тарасенко получила благодарственное письмо от президента России Владимира Путина, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Награждение состоялось в рамках образовательного форума «Таврида», где были отмечены добровольцы движения «Волонтеры Победы».

Стоит отметить, что движение «Волонтеры Победы» на данный момент является самой крупной добровольческой организацией, занимающейся гражданско-патриотическим воспитанием в стране.

Ежегодно движение проводит кампанию по отбору добровольцев для помощи в организации празднования одного из главных праздников нашей страны – Дня Победы. Одним из направлений отбора волонтеров является всероссийский конкурс «Послы Победы», на участие в котором в 2017 году было подано более четырех тысяч заявок. По результатам отбора были определены 100 лучших добровольцев из 82 регионов, которые стали соорганизаторами ключевых мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне – Парада Победы на Красной площади в Москве, а также шествия «Бессмертного полка».

Отметим, что для сопровождения парада Победы в Москве и Севастополе было задействовано четыре волонтера из Приморья.

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