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Спорт

«Адмирал» в сухую обыграл «Барыс»

Серебряков признан лучшим голкипером Кубка Президента
Фото: ХК Фото: ХК "Адмирал"
Владивосток, воскресенье, 13 августа , РИА Vladnews.

Приморский «Адмирал» в сухую обыграл ХК «Барыс» из Астаны в субботу, 12 августа, сообщает РИА VladNews.

Победа позволила приморцам занять третье место на турнире в заключительной встрече на Кубке Президента Республики Казахстан.

Шайбами в матче с хозяевами отметились Максим Кицын и дважды Николай Глухов. Никита Серебряков сыгравший первый матч на турнире отразил 28 бросков, и не позволил отличиться грозному нападению астанинцев во главе с Доусом.

Организаторы турнира признали Серебрякова лучшим голкипером Кубка Президента.

"Барыс" (Астана) – "Адмирал" (Владивосток) – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).

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