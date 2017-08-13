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Красота и Здоровье

«Естественная» сушка вредит волосам больше, чем фен, - ученые

Специалисты дали рекомендации, как правильно высушить свою шевелюру
Фото: moscow-lifestyle.ru Фото: moscow-lifestyle.ru
Владивосток, воскресенье, 13 августа , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования установили, что использование фена полезнее, чем «естественная сушка», так как влажные волосы теряют тонкие белки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Daily Mail.

Специалисты заявляют, что современная техника уже давно не портит волосы во время сушки. А вот когда волос мокрый, то волосяное волокно разбухает и ослабевает, именно поэтому следует сводить к минимуму, когда волос влажный.
Такой эффект связан с тем, что разбухший волос сильнее давит на тонкие белку в структуре, которые позволяют им оставаться целыми. Эксперты выяснили, как правильно следует сушить волосы после мытья.

Для начала следует промокнуть влажные волосы, но ни в коем случае не тереть. После нужно нанести состав, защищающий от тепла, который помогает сохранить прическу дольше, предотвращает вертикальные трещины кутикулы волос. Сушить следует постепенно: сначала прохладным воздухом, после - теплее. В конце можно делать укладку.

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