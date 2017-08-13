Лобовое столкновение произошло на трассе в Приморье

В настоящее время все подробности произошедшего устанавливаются

Владивосток, воскресенье, 13 августа , РИА Vladnews.

Сегодня, 13 августа, на трассе в Приморье произошло лобовое столкновение, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Транспортное происшествие произошло в районе Душкино. По словам очевидцев, участниками ДТП стали местные жители и отдыхающие из Благовещенска.

Пассажирам одной из иномарок потребовалась помощь спасателей.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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