Лобовое столкновение произошло на трассе в Приморье

Сегодня, 13 августа, на трассе в Приморье произошло лобовое столкновение, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.
Транспортное происшествие произошло в районе Душкино. По словам очевидцев, участниками ДТП стали местные жители и отдыхающие из Благовещенска.
Пассажирам одной из иномарок потребовалась помощь спасателей.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
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