Пляжный отдых владивостокцев завершился многочасовой пробкой

Пляжный отдых многих владивостокцев завершился многочасовой пробкой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.
Из-за нежелания уступать друг другу, на трассе образовалась многокилометровая пробка. Водители даже отказывались пропускать транспорт, выезжающий из парковок, в результате чего пробка просто сковала движение все автолюбителям в обоих направлениях.
Стоит отметить, что данная ситуация вызвала смех у очевидцев.
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