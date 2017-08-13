Пляжный отдых владивостокцев завершился многочасовой пробкой

Водители отказывать пропускать друг друга

Владивосток, воскресенье, 13 августа , РИА Vladnews.

Пляжный отдых многих владивостокцев завершился многочасовой пробкой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.

Из-за нежелания уступать друг другу, на трассе образовалась многокилометровая пробка. Водители даже отказывались пропускать транспорт, выезжающий из парковок, в результате чего пробка просто сковала движение все автолюбителям в обоих направлениях.

Стоит отметить, что данная ситуация вызвала смех у очевидцев.

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