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Общество

Пляжный отдых владивостокцев завершился многочасовой пробкой

Водители отказывать пропускать друг друга
Фото: Скриншот Фото: Скриншот
Владивосток, воскресенье, 13 августа , РИА Vladnews.

Пляжный отдых многих владивостокцев завершился многочасовой пробкой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_vl.

Из-за нежелания уступать друг другу, на трассе образовалась многокилометровая пробка. Водители даже отказывались пропускать транспорт, выезжающий из парковок, в результате чего пробка просто сковала движение все автолюбителям в обоих направлениях.

Стоит отметить, что данная ситуация вызвала смех у очевидцев.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.


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