Неизвестные ограбили приморца на железнодорожном вокзале

По данному факту было возбуждено уголовное дело

Владивосток, воскресенье, 13 августа , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратился 37 – летний мужчина, который рассказал, что в ночное время, около железнодорожного вокзала в городе Арсеньеве неизвестные открыто, с применением насилия, похитили портмоне, в котором находились денежные средства и банковская карта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали двоих ранее судимых местных жителей, которые дали признательные показания. Денежные средства они успели потратить на собственные нужды, банковская карта и портмоне возвращены законному владельцу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит лишение свободы до четырех лет. В настоящее время подозреваемые находятся под стражей.