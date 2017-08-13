Пять авиарейсов прибывают в Приморье с опозданием

Изменения в расписании

Владивосток, воскресенье, 13 августа , РИА Vladnews.

Сегодня, 13 августа, пять авиарейсов прибывают в приморскую столицу с опозданием, сообщает РИА VladNews со ссылкой на аэропорт Владивостока.

Так, рейс S7-3216 авиакомпании S7 Airlines из Иркутска задерживается на 5 часов 25 минут и прибывает во Владивосток в 11.30.

Рейс S7-3279 авиакомпании S7 Airlinesиз Новосибирска задерживается на 2 часа 40 минут и прибывает во Владивосток в 10.35.

Рейс S7-3210 авиакомпании S7 Airlines из Южно-Сахалинска задерживается на 40 минут и прибудет в приморскую столицу в 12.30.

Рейс OZ-6578 авиакомпании Asianaairlinesиз Южно-Сахалинска задерживается на 40 минут и прибудет в приморскую столицу в 12.30.

Рейс SU-4131 авиакомпании Аэрофлот из Южно-Сахалинска задерживается на 40 минут и прибудет в приморскую столицу в 12.30.

Все остальные рейсы выполняются по расписанию.