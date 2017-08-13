Во Владивостоке сегодня облачно, +22 °C

Сегодня, 13 августа, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +18...+30 °C, сообщает Примпогода.
Во Владивостоке переменная облачность . Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +20...+22 °C. Температура воды в Амурском заливе +21 °C.
В Уссурийске переменная облачность. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +27...+29 °C.
В Находке переменная облачность. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +24...+26°C.