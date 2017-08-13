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Общество

Во Владивостоке сегодня облачно, +22 °C

В крае местами кратковременный дождь
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 13 августа , РИА Vladnews.

Сегодня, 13 августа, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +18...+30 °C, сообщает Примпогода. 


Во Владивостоке переменная облачность . Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +20...+22 °C. Температура воды в Амурском заливе +21 °C.

В Уссурийске переменная облачность. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +27...+29 °C.

В Находке переменная облачность. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +24...+26°C.

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