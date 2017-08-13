В аэропорту Пекина из-за ливней отменили больше тысячи рейсов

Отменили рейс и российского перевозчика

Владивосток, воскресенье, 13 августа , РИА Vladnews.

На столицу Китая в ночь на 12 августа обрушились небывалые ливни и грозы. Из-за непогоды пришлось отменить больше тысячи рейсов в пекинском аэропорту, сообщает РИА VladNews со ссылкой на news-r.ru.

Отменили и рейс российского грузового авиаперевозчика AirBridgeCargo, который должен был отправиться в Москву.

Ливни начались еще в пятницу вечером и не прекращались всю ночь. Выпало в среднем больше 20 миллиметров осадков. Но некоторые районы Пекина пострадали сильнее: там выпало 139 миллиметров осадков.

Синоптики обещают, что такая погода сохранится в ближайшие два дня.

Тем временем на Камчатке уже четыре дня ищут рыбаков, которых унесло в море.