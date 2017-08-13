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Общество

Из-за прокладки Примводоканалом коллектора перекрыто движение транспорта на участке улицы Калинина

На время ремонтных работ изменяется и схема движения следующих маршрутов городского общественного транспорта
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, воскресенье, 13 августа , РИА Vladnews.

В района дома № 11 на улице Калинина во Владивостоке сегодня временно ограничено движение автотранспорта. Это связано с аварийными ремонтными работами, которые на данном участке ведет КГУП «Приморский водоканал», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

По сообщению «Примводоканала», на улице Калинина идут работы по перекладке самотечного коллектора для переключения стоков на очистные сооружения, работы продлятся около двух недель. В течение этого времени движение транспорта будет осуществляться по улицам Вилкова, Окатовой, Харьковской.

На время ремонтных работ изменяется и схема движения следующих маршрутов городского общественного транспорта:

№ маршрутаНаименование маршрута
4«Автовокзал – Калинина – Окатовая»
8«Луговая – Трудовая – Окатовая – Луговая»
13«Ж/д вокзал – Змеинка»
13К«Луговая – Змеинка»
30«Бухта Тихая – Окатовая – Бухта Тихая»
55«3-я Рабочая – Площадь Борцов Революции – Диомид – 3-я Рабочая»
62«Маяк – Окатовая – Трудовая»
82«Завод «Варяг» – Окатовая – Завод «Варяг»

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