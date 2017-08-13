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Политика и экономика

Доплата к пенсии за детей, рожденных до 1990 годf

Rому положена, сумма, документы
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 13 августа , РИА Vladnews.

Летом 2017 года для женщин, имеющих детей, стал возможен перерасчет пенсий. Однако только за детей, рожденных до 1990 года. Согласно последним новостям, сделать перерасчет можно будет в Пенсионном Фонде по месту жительства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Следует уточнить, что доплату к пенсии за детей, рожденных до 1990 года, могут сделать женщины, вышедшие на пенсию до 1 января 2017 года.

Для перерасчета пенсий необходим паспорт и СНИЛС. Кроме того, сотрудники фонда попросят предоставить свидетельства о рождении всех детей и какие-либо документы, которые подтверждают, что дети не только родились до 1990 года, но и стали взрослыми.

Размер доплаты зависит от того, сколько у женщины детей. Если она родила одного ребенка, то ей положена прибавка в размере 1,8 баллов, двоих - 3,6 балла. Если же женщина считалась многодетной матерью, то ей положены все 5,6 балла. Сразу следует напомнить, что один пенсионный балл стоит около 78 рублей.

Отметим, что перерасчет пенсий выгоден тем, у кого двое и больше детей, а стаж работы небольшой, а также тем, кто стал матерью еще не закончив учебу в институтах или колледжах. А вот тем женщинам, которые имеют право на досрочную пенсию или имеют большой стаж перерасчет делать лучше не стоит.

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