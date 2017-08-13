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Лунный календарь на август 2017 года: фазы луны, благоприятные дни

​Наша жизнь тесно связана с тем, что происходит в природе
Фото: Яндекс.Ру Фото: Яндекс.Ру
Владивосток, воскресенье, 13 августа , РИА Vladnews.

Наша жизнь тесно связана с тем, что происходит в природе. Одними из таких явлений, которые на нас действуют, являются фазы луны – Полнолуние и Новолуние, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Очень часто, когда наблюдается Полнолуние, многие отмечают ухудшение состояния здоровья, раздражительность, у некоторых случаются даже нервные срывы. Поэтому лучше к этому периоду подготовиться, заранее заглянув в календарь лунных фаз. Так можно будет повернуть влияние небесного тело в свою пользу.

Например, садоводы по лунному календарю смогут легко определить время сбора урожая и посадки семян. Астрологи отмечают, что Лунный календарь помогает и в вопросах, которые касаются здоровья, карьеры, личной жизни. Мы может в выгодном для себя свете запланировать дела на целый месяц.

Итак, август. Благоприятными в эти дни будут даты – с13 по 19 августа - как раз выпадает растущая Луна. Далее отмечается фаза убывающей Луны, однако дни будут тоже благоприятны – с 21 по 26 августа и с 28 по 31 августа.

В эти дни, особенно в фазе растущей Луны, лучше всего планировать начало новых дел. Это время благоприятно и для женской половины, для дам, которые хотят сбросить лишний вес. Также отличный период для тех, кто собирается бороться с вредными привычками.

Отметим и неблагоприятные дни в августе 2017 года. Это 15 августа, 21 августа и 29 августа. В эти дни лучше прислушаться в себе и проявить осторожность и внимательность. Астрологи не рекомендуют в эти дни начинать важные дела. Ну и лучше всего будет обратить внимание на состояние своего здоровья.

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