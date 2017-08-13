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Общество

Автостат: Российский авторынок в июле вернулся в пятерку европейских лидеров

Авторынок продолжает наращивать темпы продаж
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, воскресенье, 13 августа , РИА Vladnews.

Российский авторынок в июле вернулся в пятерку европейских лидеров и продолжает наращивать темпы продаж, обогнав даже Испанию. Статистические данные предоставлены экспертами агентства «Автостат», сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

Германия с 283 080 реализованными автомобилями нарастила темпы продаж на 1,5% и возглавила рейтинг. Великобритания удерживает вторую позицию (161 997 ед., -9,3%). Согласно данным SMMT, на британском рынке четвертый месяц наблюдается отрицательная динамика, вызванная неопределенностью по поводу Brexit. Замыкает тройку лидеров Франция (147 519 ед., +10,9%). На четвертом и пятом месте оказались Италия (145 363 ед., +5,9%) и Россия (120 000 ед.). Несмотря на то, что рынок Испании вырос на 2,5, страна не попала в первую пятерку, продав всего 109 948 автомобилей.

Напомним, в июне авторынок России взял шестое место по Европе.

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