Вирус Коксаки представляет собой РНК-содержащий вирус

Владивосток, суббота, 12 августа , РИА Vladnews.

Более 500 россиян на курортах пожаловались на ухудшение самочувствия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Такое количество жалоб уже поступило на горячую линию, которая была открыта ведомством после того как в СМИ и соцсетях посыпались сообщения о распространении вируса Коксаки в Турции.

«Случаи заболевания отмечались в отелях городов Сиде, Аланья, Белек, Кемер и других. Наибольшее число заболевших – дети до 14 лет», - отмечает ведомство.

Ранее информация о том, что в Турции растет количество российских туристов, заразившихся вирусом Коксаки, прозвучала в ряде СМИ. Россияне рассказывали, что были вынуждены прерывать отдых, из-за заражения вирусом. Но в Минздраве Турции отрицали информацию о большом количестве случаев заражения вирусом. Слухи об эпидемии турецкая сторона называла спекулятивными.

Роспотребнадзор 7 августа направил в Анкару официальный запрос об эпидемиологической ситуации на курортах. Поскольку официальный ответ так и не было получен, ведомство решило открыть «горячую линию». В Ростуризме заявили, что ведомство считает небезопасными для здоровья российских туристов условия в районе Антальи.

Отметим, вирус Коксаки представляет собой РНК-содержащий вирус. При заражении он вызывает нарушение работы кишечника, вызывает диарею, провоцирует сыпь и общую интоксикацию организма. Течение инфекционного процесса в целом благоприятное, но бывают случаи развития осложнений.