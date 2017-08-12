Ребенок, танцующий на подоконнике, напугал владивостокцев 19:15, 12 августа Ребенок, танцующий на подоконнике, напугал владивостокцев (Видео)
Владивосток ждет массовое отключение воды на следующей неделе 17:11, 12 августа Владивосток ждет массовое отключение воды на следующей неделе (Адреса)
Приморцы готовы стоять в многокилометровых пробках ради отдыха на море 14:36, 12 августа Приморцы готовы стоять в многокилометровых пробках ради отдыха на море
Новостная лента
Август, 12 суббота
23:04
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
23:04
Дневник девушки: О старости Эксклюзив
22:49
Более 500 россиян на курортах пожаловались на ухудшение самочувствия
21:32
Звездопад Персеид 12 августа 2017 достигнет пика
20:07
Спиннеры опасны для здоровья - врачи
19:15
Ребенок, танцующий на подоконнике, напугал владивостокцев Видео
18:27
Поездка на капоте закончилась штрафом во Владивостоке
17:34
Приморцам будут выплачивать компенсации из краевого и федерального бюджетов
17:11
Владивосток ждет массовое отключение воды на следующей неделе Адреса
16:47
Ради РДС спортсмен привез свою машину с Камчатки в Приморье
16:15
Miss Sunrise-2017: Финалистки — о длинных платьях, дипломе и Макао Видео
15:42
Роспотебнадзор: надо быть осторожнее с частными детсадами
15:07
Многодетная семья из Приморья одержала победу во всероссийском конкурсе
14:36
Приморцы готовы стоять в многокилометровых пробках ради отдыха на море
14:01
Владивостокцы наказали автолюбителя, припарковавшегося на тротуаре Видео
13:35
Веселая компания решила припарковать авто в магазине в Приморье
13:07
Приморец решил обогатиться на краже в торговом центре, но был задержан
12:40
Во Владивостоке неизвестный ограбил пенсионерку
12:12
Вода продолжает уходить из подтопленных районов Приморья
11:41
Автомобиль загорелся на трассе в Приморье
11:06
Девушка пострадала в ДТП во Владивостоке Фото
10:39
Один человек пострадал при столкновении легковушки и маршрутного автобуса во Владивостоке Фото
10:01
В лесу Приморья был обнаружен труп Фото
09:38
Движение по мосту на Русский остров сегодня будет ограничено
09:17
Два авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока раньше времени
08:52
Во Владивостоке сегодня жарко, +27 °C
08:33
Гороскоп на 12 августа
07:36
Афиша культурных событий Приморья с 12 по 18 августа
06:30
Комиссия Росавтодора и Администрации Приморья оценит «дорожный» ущерб от ЧС
05:28
Добавка к пенсии многодетным пенсионерам в 2017 году: последние новости
04:54
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на Филиппинских островах
03:42
Рассекречено главное нововведение iPhone 8
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4180 (119) от 11 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
У Золотого моста – первый юбилей
«Рокада» – дорога в боевое прошлое
Адмирала и основателя дзюдо свяжет благоустроенный сквер
На коммунальных должников напустили коллекторов
Спасатели восстанавливают, комиссии подсчитывают
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Красота и Здоровье

Более 500 россиян на курортах пожаловались на ухудшение самочувствия

Вирус Коксаки представляет собой РНК-содержащий вирус
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 12 августа , РИА Vladnews.

Более 500 россиян на курортах пожаловались на ухудшение самочувствия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Такое количество жалоб уже поступило на горячую линию, которая была открыта ведомством после того как в СМИ и соцсетях посыпались сообщения о распространении вируса Коксаки в Турции.

«Случаи заболевания отмечались в отелях городов Сиде, Аланья, Белек, Кемер и других. Наибольшее число заболевших – дети до 14 лет», - отмечает ведомство.

Ранее информация о том, что в Турции растет количество российских туристов, заразившихся вирусом Коксаки, прозвучала в ряде СМИ. Россияне рассказывали, что были вынуждены прерывать отдых, из-за заражения вирусом. Но в Минздраве Турции отрицали информацию о большом количестве случаев заражения вирусом. Слухи об эпидемии турецкая сторона называла спекулятивными.

Роспотребнадзор 7 августа направил в Анкару официальный запрос об эпидемиологической ситуации на курортах. Поскольку официальный ответ так и не было получен, ведомство решило открыть «горячую линию». В Ростуризме заявили, что ведомство считает небезопасными для здоровья российских туристов условия в районе Антальи.

Отметим, вирус Коксаки представляет собой РНК-содержащий вирус. При заражении он вызывает нарушение работы кишечника, вызывает диарею, провоцирует сыпь и общую интоксикацию организма. Течение инфекционного процесса в целом благоприятное, но бывают случаи развития осложнений. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Спиннеры опасны для здоровья - врачи
20:07, 12 августа 2017 Спиннеры опасны для здоровья - врачи

Еще в июле Роспотребнадзор анонсировал проведение исследования на предмет безопасности "игрушки"

Дневник девушки: О старости
16:28, 11 августа 2017 Дневник девушки: О старости

Мама троих детей Жанна Ивашкина из Владивостока рассказывает о своих родителях

Семь жителей Находки с опасным заболеванием распространяли заразу по городу
12:05, 11 августа 2017 Семь жителей Находки с опасным заболеванием распространяли заразу по городу

На помощь медикам пришла прокуратура

В России могут запретить кальяны и вейпы в ресторанах и барах
00:33, 11 августа 2017 В России могут запретить кальяны и вейпы в ресторанах и барах

С курильщиками начнут борьбу с февраля 2018 года

Когда лучше стричь волосы в августе
01:26, 10 августа 2017 Когда лучше стричь волосы в августе

Лунный календарь стрижек

Средиземноморская диета эффективна только для богатых, - ученые
16:47, 09 августа 2017 Средиземноморская диета эффективна только для богатых, - ученые

У людей с невысоким доходом риск болезней сердца и сосудов снижается плохо

Две девушки из Владивостока прошли в финал конкурса «Улыбка Вселенной – 2017»
12:33, 09 августа 2017 Две девушки из Владивостока прошли в финал конкурса «Улыбка Вселенной – 2017»

Девять участниц из разных стран борются за победу