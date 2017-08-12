Ребенок, танцующий на подоконнике, напугал владивостокцев

Малыш находился в квартире без присмотра взрослых

Владивосток, суббота, 12 августа , РИА Vladnews.

Малыш напугал жителей Владивостока, танцуя на подоконнике, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Инцидент произошел по адресу Надибаидзе, 15. Местные жители заметили, что на подоконнике на третьем этаже находится маленьких ребенок, при этом окно в квартире также открыто.

Испугавшись за жизнь малыша, трое мужчин растянули покрывало и были готовы поймать ребенка, если тот упадет.

По словам очевидцев, малыш находился на окне около 15 минут. Как стало известно позже, ребенок и вовсе в это время был один в квартире, так как его отец в это время ушел в магазин.

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