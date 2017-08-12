Ребенок, танцующий на подоконнике, напугал владивостокцев 19:15, 12 августа Ребенок, танцующий на подоконнике, напугал владивостокцев (Видео)
Владивосток ждет массовое отключение воды на следующей неделе 17:11, 12 августа Владивосток ждет массовое отключение воды на следующей неделе (Адреса)
Приморцы готовы стоять в многокилометровых пробках ради отдыха на море 14:36, 12 августа Приморцы готовы стоять в многокилометровых пробках ради отдыха на море
Новостная лента
Август, 12 суббота
20:01
Как получить подарки, отдыхая? Эксклюзив
20:01
Дневник девушки: О старости Эксклюзив
19:15
Ребенок, танцующий на подоконнике, напугал владивостокцев Видео
18:27
Поездка на капоте закончилась штрафом во Владивостоке
17:34
Приморцам будут выплачивать компенсации из краевого и федерального бюджетов
17:11
Владивосток ждет массовое отключение воды на следующей неделе Адреса
16:47
Ради РДС спортсмен привез свою машину с Камчатки в Приморье
16:15
Miss Sunrise-2017: Финалистки — о длинных платьях, дипломе и Макао Видео
15:42
Роспотебнадзор: надо быть осторожнее с частными детсадами
15:07
Многодетная семья из Приморья одержала победу во всероссийском конкурсе
14:36
Приморцы готовы стоять в многокилометровых пробках ради отдыха на море
14:01
Владивостокцы наказали автолюбителя, припарковавшегося на тротуаре Видео
13:35
Веселая компания решила припарковать авто в магазине в Приморье
13:07
Приморец решил обогатиться на краже в торговом центре, но был задержан
12:40
Во Владивостоке неизвестный ограбил пенсионерку
12:12
Вода продолжает уходить из подтопленных районов Приморья
11:41
Автомобиль загорелся на трассе в Приморье
11:06
Девушка пострадала в ДТП во Владивостоке Фото
10:39
Один человек пострадал при столкновении легковушки и маршрутного автобуса во Владивостоке Фото
10:01
В лесу Приморья был обнаружен труп Фото
09:38
Движение по мосту на Русский остров сегодня будет ограничено
09:17
Два авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока раньше времени
08:52
Во Владивостоке сегодня жарко, +27 °C
08:33
Гороскоп на 12 августа
07:36
Афиша культурных событий Приморья с 12 по 18 августа
06:30
Комиссия Росавтодора и Администрации Приморья оценит «дорожный» ущерб от ЧС
05:28
Добавка к пенсии многодетным пенсионерам в 2017 году: последние новости
04:54
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на Филиппинских островах
03:42
Рассекречено главное нововведение iPhone 8
02:39
Экспорт легковых автомобилей из России вырос на 61% в 2017 году
01:33
Солнечное затмение 21 августа 2017 года: где можно увидеть в России
00:18
Растущая Луна в августе 2017 года: когда, с какого числа
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4180 (119) от 11 августа 2017 Электронная версия газеты Владивосток
У Золотого моста – первый юбилей
«Рокада» – дорога в боевое прошлое
Адмирала и основателя дзюдо свяжет благоустроенный сквер
На коммунальных должников напустили коллекторов
Спасатели восстанавливают, комиссии подсчитывают
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Происшествия

Ребенок, танцующий на подоконнике, напугал владивостокцев

Малыш находился в квартире без присмотра взрослых
Фото: Скриншот Фото: Скриншот
Владивосток, суббота, 12 августа , РИА Vladnews.

Малыш напугал жителей Владивостока, танцуя на подоконнике, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Инцидент произошел по адресу Надибаидзе, 15. Местные жители заметили, что на подоконнике на третьем этаже находится маленьких ребенок, при этом окно в квартире также открыто.

Испугавшись за жизнь малыша, трое мужчин растянули покрывало и были готовы поймать ребенка, если тот упадет.

По словам очевидцев, малыш находился на окне около 15 минут. Как стало известно позже, ребенок и вовсе в это время был один в квартире, так как его отец в это время ушел в магазин.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.


comments powered by Disqus
Похожие новости
Поездка на капоте закончилась штрафом во Владивостоке
18:27, 12 августа 2017 Поездка на капоте закончилась штрафом во Владивостоке

Правонарушитель свою вину признал полностью

Веселая компания решила припарковать авто в магазине в Приморье
13:35, 12 августа 2017 Веселая компания решила припарковать авто в магазине в Приморье

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются

Приморец решил обогатиться на краже в торговом центре, но был задержан
13:07, 12 августа 2017 Приморец решил обогатиться на краже в торговом центре, но был задержан

По данному факту было возбуждено уголовное дело

Автомобиль загорелся на трассе в Приморье
11:41, 12 августа 2017 Автомобиль загорелся на трассе в Приморье

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются

Девушка пострадала в ДТП во Владивостоке
11:06, 12 августа 2017 Девушка пострадала в ДТП во Владивостоке

От госпитализации пострадавшая отказалась

Один человек пострадал при столкновении легковушки и маршрутного автобуса во Владивостоке
10:39, 12 августа 2017 Один человек пострадал при столкновении легковушки и маршрутного автобуса во Владивостоке

В настоящее время подробности случившегося устанавливаются

В лесу Приморья был обнаружен труп
10:01, 12 августа 2017 В лесу Приморья был обнаружен труп

Полиция просит помощи в установлении личности умершего мужчины