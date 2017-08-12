Поездка на капоте закончилась штрафом во Владивостоке

Правонарушитель свою вину признал полностью

Владивосток, суббота, 12 августа , РИА Vladnews.

В социальных сетях появился видеоролик, как автомобилист катает своих двух приятелей на капоте автомобиля по Владивостоку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

По данному факту сотрудники Госавтоинспекции провели проверку. Был установлен владелец иномарке по регистрационному номеру авто.

Личность водителя была установлена. В отношении 25-летнего местного жителя составлен административный протокол об административных правонарушениях за перевозку людей вне кабины автомобиля. Ответственность за подобное правонарушение предусмотрена в виде штрафа в размере 1000 рублей.

Свою вину в совершенном административном правонарушении водитель признал.