Звездопад Персеид 12 августа 2017 достигнет пика

За ярким «звездным дождем» можно наблюдать раз в год в конце лета

Владивосток, суббота, 12 августа , РИА Vladnews.

Астрономы рассказали, что звездопад Персеид достигнет пика 12 августа 2017 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Пресс-служба Московского планетария сообщает, то в ближайшие выходные наблюдать за ярчайшим метеоритным потоком Персеиды жители Москвы и Подмосковья смогут в ближайшие выходные.

За ярким «звездным дождем» - звездопадом Персеид – можно наблюдать раз в год в конце лета. Максимальная активность его приходится зачастую на середину августа.

Персеиды получили своё название по созвездию Персея, «на фоне» которого падающие звёзды будут видны. Сама комета Свифта-Таттла приближается к Земле лишь один раз в 135 лет, однако через её хвост планета проходит ежегодно.

В этом году, отмечают ученые, пик звездопада будет в ночь на 13 августа. В этот период скорость звездопада составит 100-150 метеоритов в час. Наблюдать за «звездным дождем» можно будет уже спустя час после захода Солнца. Главное, чтобы небо было ясным.

Увидеть звездопад Персеид можно и без телескопа. Но чтобы увидеть это явление во всей красе, лучше выехать за город, чтобы городские огни не затмевали небо.