Спиннеры опасны для здоровья - врачи

Еще в июле Роспотребнадзор анонсировал проведение исследования на предмет безопасности "игрушки"

Владивосток, суббота, 12 августа , РИА Vladnews.

Американские врачи заявили, что спиннеры опасны для здоровья, так как они могут распадаться на маленькие части, что может привести к различными травмами, поэтому их не рекомендуется давать маленьким детям. Ко всему, это устройство может разлететься на части и поранить окружающих, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Кроме того, эксперты, входящие в комиссию по безопасности продукции потребителей (CPSC), также говорят о рисках возгорания спиннеров, работающих на батарейках. Чтобы этого избежать, специалисты советуют использовать зарядное устройство, которое идет в комплекте со спиннером.



Заметим, что еще в июле Роспотребнадзор анонсировал проведение исследования на предмет безопасности спиннеров.



Отметим, что спиннер - это антистрессовая игрушка, имеющая одну ось и сохраняющая свое положение постоянно. Ее держат его пальцами за неподвижную часть и раскручивают внешнюю.



Для запуска движения этого устройства, достаточно легкого касания пальцем. Сам спиннер состоит из нескольких лепестков, обладающих эффектом утяжеления, и размещенного по центру подшипника.