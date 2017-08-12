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Спиннеры опасны для здоровья - врачи

Еще в июле Роспотребнадзор анонсировал проведение исследования на предмет безопасности "игрушки"
Фото: neosuvenir.ru Фото: neosuvenir.ru
Владивосток, суббота, 12 августа , РИА Vladnews.

Американские врачи заявили, что спиннеры опасны для здоровья, так как они могут распадаться на маленькие части, что может привести к различными травмами, поэтому их не рекомендуется давать маленьким детям. Ко всему, это устройство может разлететься на части и поранить окружающих, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


Кроме того, эксперты, входящие в комиссию по безопасности продукции потребителей (CPSC), также говорят о рисках возгорания спиннеров, работающих на батарейках. Чтобы этого избежать, специалисты советуют использовать зарядное устройство, которое идет в комплекте со спиннером.

Заметим, что еще в июле Роспотребнадзор анонсировал проведение исследования на предмет безопасности спиннеров.

Отметим, что спиннер - это антистрессовая игрушка, имеющая одну ось и сохраняющая свое положение постоянно. Ее держат его пальцами за неподвижную часть и раскручивают внешнюю.

Для запуска движения этого устройства, достаточно легкого касания пальцем. Сам спиннер состоит из нескольких лепестков, обладающих эффектом утяжеления, и размещенного по центру подшипника.

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