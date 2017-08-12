Приморцам будут выплачивать компенсации из краевого и федерального бюджетов

Ликвидация последствий продолжается в регионе

Владивосток, суббота, 12 августа , РИА Vladnews.

Первая часть необходимых документов для получения федеральной помощи пострадавшим от стихии в Приморье уже направлена в Москву, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Напомним, что в результате стихии сильнее всего пострадали Уссурийск, Хасанский и Михайловский районы. На сегодняшний день подтоплено 35 населенных пунктов, режим ЧС действует в семи муниципалитетах – Уссурийске, Михайловском, Надеждинском, Хасанском, Ханкайском, Пограничном и Октябрьском районах.

В настоящее время в затопленных районах наблюдается спад воды, в течение двух суток она сойдет полностью. К отрезанным населенным пунктам есть лодочные переправы, обеспечен проезд большегрузной техники. Над устранением последствий ливневых дождей работают все силы и средства, в край дополнительно прибыли 500 спасателей МЧС.

Отметим, что все пострадавшие получат положенные им выплаты. Жители, чьи дома будут признаны непригодными для проживания, получат сертификат на приобретение нового жилья.

Сейчас в крае работают комиссии, которые определяют размер ущерба. Во всех районах работают отделы соцзащиты, составляется адресная база данных, которая обеспечивает прозрачность всех финансовых операций.

Согласно документу, разовую материальную помощь в размере 25 тысяч рублей получат жители, проживающие в домах или квартирах, расположенных на первом этаже многоквартирных домов.

По 10 тысяч рублей получат граждане, утратившие урожай на придомовом земельном участке. Такая же сумма полагается в связи с утратой урожая в личном подсобном хозяйстве, расположенном на территориях муниципальных образований, попавших в зону ЧС. За урожай, погибший в саду, на огороде, а также на дачном участке, предоставленном гражданину без права возведения жилого дома, пострадавшие также получат 10 тысяч рублей.

Вместе с тем, оперативно собирается информация о пострадавших от наводнения для возможного возмещения ущерба за потерю имущества первой необходимости. Такие выплаты производятся за счет федерального бюджета. В прошлом году размер компенсаций составил 50 и 100 тысяч рублей на каждого зарегистрированного в пострадавшем от стихии жилье.