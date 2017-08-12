Владивосток ждет массовое отключение воды на следующей неделе

На следующей неделе Владивосток ждет массовое отключение воды, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.
Причина отключения: Ремонтные работы.
15 августа водоснабжение будет отсутствовать с 09.00 до 17.00.
Адреса:
Посадская, 20.
Снеговая, 1-9, 2-6а, 12, 13, 13а, 13б, 13ж, 15а, 16, 17/1, 18, 18а, 18б, 21, 41, 71.
С 09.00 до 18.00.
Адреса:
Надибаидзе, 17, 19.
Пихтовая, 5, 7.
Фастовская, 2, 10, 10а, 10б, 10в, 11, 13, 20, 21, 25.
16 августа водоснабжение будет отсутствовать с 09.00 до 17.00.
Адреса:
Коммунаров, 14.
Патрокл, 2, 11, 12, 13.
Полярная, 1/1-1/5.
Слуцкого, 11, 13, 16, 16/1, 16/2, 16/3, 17, 19.
16 августа водоснабжение будет отсутствовать с 09.00 до 19.00.
Адреса:
Ватутина, 26.
Нейбута, 11-41а, 22, 32, 34, 38.