Ради РДС спортсмен привез свою машину с Камчатки в Приморье

Спортсмены продолжают подготовку к финалу

Владивосток, суббота, 12 августа , РИА Vladnews.

Суперфинал РДС-Восток пройдёт во Владивостоке в первые выходные осени - 2 и 3 сентября. В соревновании примут участие спортсмены из Владивостока, Хабаровска, Благовещенска и Петропавловска-Камчатского. Примечательно, что уроженец Камчатки Алексей Козлов свой боевой автомобиль переправлял во Владивосток по морю, сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов.

Алексей Козлов – не первопроходец в РДС-Восток. До прошлого сезона в соревнованиях принимал участие Андрей Лаевский, который выступал за Петропавловск-Камчатский, но при этом проживал во Владивостоке. Что касается Алексея Козлова, спортсмен живёт и тренируется на Камчатке, а автомобиль свой отправил во Владивосток исключительно для соревнований.

«Мой боевой автомобиль – Тойота Креста 1987 года в 71-м кузове. Я дрифтом занимаюсь с 2009 года, с того же момента у меня эта машина. Я её уже раз пять переделывал. В ноябре прошлого года я её под ноль разобрал и собирал уже для РДС. В мае этого года уже выехал на тренировки. В этом году мои партнёры очень сильно помогли мне в доставке. Здорово, когда компании заинтересованы в продвижении себя и региона таким образом. Не согласен с тем, что на Камчатке сложно заниматься дрифтом из-за отдалённости. С постройкой автомобиля нет проблем. Тяжко в другом – в отсутствии мест, где можно тренироваться. Это единственный минус Камчатки в плане развития дрифта, а спортсменов очень много способных».

На данный момент Алексей со своей «Крестой» находится во Владивостоке и совсем скоро приступит к тренировкам.

«Меня очень сильно в этом году партнёры удивили скоростью доставки. В прошлом году отправлял машину другой компанией, она шла 11 дней. В этот раз автомобиль доставили всего за 4 дня, и это учитывая, что погодные условия были непростые. Завтра я забираю автомобиль, немного его подготовлю, в воскресенье немножечко раскатаюсь на Змеинке и начну уже плотно тренироваться на «Примринге»».

Отметим, за один уикенд пройдут сразу два этапа РДС-Восток, по результатам которых станет известно имя чемпиона сезона 2017 года.